بالصور: جريح بحالة حرجة في حادث سير في جبيل

صدمت سيارة جيب نوع شيروكي يقودها الشاب “س. ب” على الطريق الداخلي المؤدي الى جامعة LAU في بلاط جبيل السوري حسان الرجب على دراجته النارية والذي يعمل ديلڤيري لأحد المطاعم في المنطقة .

وقد حضر الصليب الأحمر اللبناني وتم نقله الى مستشفى سيدة المعونات الجامعة وحالته حرجة ، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وتم توقيف سائق الشيروكي لدى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي.