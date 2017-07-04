بالفيديو: قفزت من النافذة شبه عارية هرباً من زوجة عشيقها!

التُقط فيديو لمرأة صينيّة شبه عاريّة وهي تتدلى من حبال الكهرباء في شارعٍ في الصين بعدما قيل إنّ زوجة عشيقها قد وصلت إلى المنزل في موعدٍ باكر.

وفي الفيديو الذي تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، نرى المارة متجمهرين في الشارع لمشاهدة ماذا يحصل.

وتدخّل عدد من الرجال لمساعدة “العشيقة” التي كانت ترتدي سروالاً أحمر اللون مع قميصٍ قصير باللون نفسه.

ونقلت صحيفة “الدايلي مايل” عن مصدرٍ أنّ المرأة وقعت أو قفزت من النافذة بعدما أتت زوجة عشيقها في وقتٍ باكرٍ إلى المنزل.