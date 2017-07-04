اكتشاف رفات عمالقة عمرها خمسة آلاف سنة في الصين

اكتشف علماء الآثار الصينيون أن الناس الذين كانوا يعيشون في مقاطعة شاندونغ، تميزوا منذ خمسة آلاف سنة، بطول القامة والقوة البدنية الفائقة.

ووفقا لصحيفة “تشاينا ديلي”، جرت الحفريات بالقرب من مدينة جينان، وقد قام العلماء باستخراج رفات عدد من الناس، واكتشفوا أن طولهم كان يصل خلال الحياة إلى أكثر من 180 سم. وقد وصل واحد من الهياكل العظمية إلى طول أكثر من 190 سم. فقال العلماء إنهم وجدوا بقايا ما يسمى بثقافة لونغشان، التي كانت موجودة في حوض النهر الأصفر خلال القرن الثاني قبل الميلاد.

وأشار أحد طلاب جامعة شاندونغ إلى أنه في ذلك الوقت كان السكان المحليين يعلمون كيفية زراعة الأرض، وكانت لديهم مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية، ما انعكس على النمو الجسدي.

وكتبت “تشاينا ديلي”، أنه تم العثور في بعض المقابر على اليشم والخزف الملون. وتشير المساكن التي تم استخراجها إلى أن أعضاء ثقافة لونغشان كانوا يعيشون في ظروف مريحة نسبيا، فكانت منازلهم مؤلفة من غرف نوم منفصلة ومطبخ.