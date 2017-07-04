كرم: يجب اتخاذ القرارات السياسية اللازمة للحدّ من أزمة النازحين

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان مسألة الأمن لا نقاش فيها وهناك ضرورة للتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء لأن الملف لا يحتمل اي تساهل.

وقال كرم في حديث عبر إذاعة “الشرق”: إن “الجيش اللبناني يعتبر من الجيوش المهمة في موضوع مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية مكلفة مكافحة الإرهاب والمطلوب من السياسيين دعم تلك الأجهزة”، لافتاً الى انه “لا شك ان داعش تشكل خطراً على جميع الدول ولكن لبنان استطاع لحد الآن حماية نفسه من مخاطر داعش والأجهزة الأمنية استطاعت حماية اللبنانيين من الإرهاب، ويجب اتخاذ القرارات السياسية اللازمة للحد من أزمة النازحين وعودتهم الى ارضهم”.

وأضاف :”ان النظام السوري سبب مشكلة النازحين وهذه المشكلة لا تحل مع هذا النظام انما مع المؤسسات الدولية”، مشيراً الى ان “حزب الله يتكلم من منطلق إيراني ونتمنى عليه الخروج من لعبة مواجهة الدول حفاظاً على أمننا واستقرارنا”.

وتابع كرم: “المؤتمر الرابع والعشرين للجمعية العامة للبرلمانيين الأرثوذكس الدولية الذي عقد في روما، قيم جداً وقدمنا رسالة عن المجازر الجماعية الإرهابية التي حصلت في العديد من الدول والمسألة تخطت المنظمات وباتت تطال دولاً إرهابية”.

وعن موضوع التحالفات قال كرم: “إن المباحثات جارية مع كافة الأفرقاء وتحالفاتنا ستكون وطنية تدخل فيها الحسابات، وسنرى مع الأيام ان منطلق “القوات اللبنانية” وطني وتدخل حسابات الربح والخسارة”.