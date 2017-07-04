الإمارات كفى يا قطر… والأخيرة ترد: مطالبكم غير قابلة للتطبيق

وبدورهشدد وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني على ضرورة وقف تمويل الإرهاب، وقال إنه على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين.

إلى ذلك، تطرق إلى موضوع الرد القطري على لائحة المطالب الـ 13 التي أعلن عنها سابقا، وتقدمت بها الدول الأربع المقاطعة ( السعودية ، الإمارات ، البحرين و مصر) ، قائلاً: “لا نزال بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، وعندها لكل حادث حديث.

وتابع قائلاً: “من السابق لأوانه التحدث عن الخطوات اللاحقة لتسلم رد الدوحة، وسنتخذها بعد التشاور والدراسة مع الحلفاء، لكن أي خطوات ستقوم بها الدول المقاطعة ستكون في إطار إجراءات القانون الدولي”. وأضاف أن “الأزمة لا تقتصر على مواجهة الإرهاب، إذ لمواجهة الإرهاب لا بد من التصدي لخطاب الكراهية، ووقف تمويل الإرهابيين وإيوائهم، فالشقيقة قطر سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب، لذا نقول لها: ” كفى يا قطر دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون الدوحة حاضنة للإرهابيين”.

وبدوره، أعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن لائحة مطالب الدول المقاطعة “غير واقعية” “وغير قابلة للتطبيق”، على حد تعبيره.

وقال إن الرد على مطالب الدول المقاطعة والذي سلم إلى الكويت كان معداً.

ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها “غير قانونية”.

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك “فرصة للتحسن” فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات أجراها مع نظيره الألماني، سيغمار غابرييل، في الدوحة.

واعتبر أن لائحة مطالب الدول المقاطعة “لا تتعلق بالإرهاب بل بقمع حرية التعبير”.

ومن جانبه، أكد غابرييل أن “مثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات”.