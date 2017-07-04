عبد اللهيان: أي تحرك أميركي ضد سوريا سيحمل تداعيات وخيمة على المنطقة

حذر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان من أي تحرك عسكري أميركي ضد سوريا، لافتاً إلى أنه سوف يحمل تداعيات وخيمة على أمن المنطقة واجتماعات استانا وإضعاف الحلول السياسية للأزمة في سوريا.

وانتقد عبد اللهيان خلال لقائه كريستين ماسه أمين عام وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في طهران انعقاد مؤتمر زمرة المنافقين المناوئة لايران في باريس والدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الأجهزة الأمنية السعودية لهذه الزمرة الإرهابية. وقال: “إن بعض الأخبار والمؤشرات تشير إلى اتحاد تنظيم داعش الإرهابي وزمرة المنافقين وهذا الموضوع يشكل خطرا على أمن منطقة غرب آسيا وأوربا والعالم”، مشدداً على أن أمن جميع دول المنطقة والعالم مرتبط بعضه بالبعض الآخر.

واعتبر عبد اللهيان أن “محاربة “داعش” في العراق أثمرت عن تحرير الموصل من دنس الإرهابيين”، مشيراً إلى أن تصعيد الارهاب في جنوب اليمن في ظل تشديد هجمات نظام بني سعود يشكل تهديدا خطيرا للمياه الدولية ولا سيما باب المندب. واضاف: “نشدد على ضرورة التركيز على الحلول السياسية والحوار في البحرين وجميع الدول التي تعاني من الأزمات في المنطقة”.