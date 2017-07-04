خطة تحرّك أوروبية دعماً لإيطاليا في أزمة الهجرة

اقترحت المفوضية الاوروبية “خطة تحرك” دعما لايطاليا التي تواجه تدفقا مستمرا للمهاجرين انطلاقا من ليبيا، تلحظ خصوصا تمويلا جديدا لمساعدة السلطات الايطالية والليبية في السيطرة على الوضع.

وتنص الخطة التي قدمت الى البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ على تعزيز اكبر لقدرات السلطات الليبية بفضل مشروع بقيمة 46 مليون يورو يعد في شكل مشترك مع روما، وزيادة المساعدة لايطاليا بواقع “35 مليون يورو يمكن رصدها فورا”.

وبين اكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا منذ كانون الثاني الى اوروبا عابرين المتوسط، وصل اكثر من 85 الفا الى ايطاليا ونحو 9300 الى اليونان وفق ارقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إن الوضع الكارثي في البحر المتوسط ليس امرا جديدا ولا عابرا.

واعتبر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز أن النداء الذي وجهته ايطاليا الى نظرائها الاوروبيين مبررا تماما، مضيفا أنه على الجميع أن يتحملوا قسطهم من المسؤولية في كل انحاء اوروبا.