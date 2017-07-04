سلسلة لقاءات لكبارة في الوزارة

استقبل وزير العمل الاستاذ محمد كبارة رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي الاستاذ روجيه نسناس وعرض معه قضايا عامة.

كما استقبل كبارة وفداً من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان برئاسة السيد مروان فياض سلمه مذكرة تضمنت مطالب الاتحاد ابرزها منع منافسة السائقين السوريين للسائقين اللبنانيين، والتشدد بتطبيق القانون على سائقي الفانات والشاحنات، والتعامل بالمثل ضمن المعاهدات الموقعة بين الدول .

والتقى كبارة أيضاً وفداً من المجلس النروجي للاجئين في لبنان برئاسة المديرة الاقليمية السيدة الكسندرا تودوريك التي اطلعت الوزير كبارة على عمل المجلس في لبنان وما يمكن ان ينفذه من مشاريع بالتعاون مع وزارة العمل.