مقتل رجل أمن سعودي وإصابة 3 في إعتداء إرهابي بالقطيف

قتل رجل أمن سعودي وأصيب 3 آخرين إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أنه “عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه مقتل وكيل رقيب عادل العتيبي، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى”.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.