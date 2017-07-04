المخصصات السريّة لقوى الأمن على نار حامية

علمت “الديار” ان مسالة وقف وزارة المال دفع المخصصات المالية “السرية” لمؤسسة قوى الامن الداخلي، وضعت على “نار حامية” لايجاد مخرج لا “يموت” فيه “الديب ولا يفنى الغنم” بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقد طرح اللواء عثمان هذا الامر بصراحة خلال الاجتماع الامني في اليرزة متسائلا عن كيفية مطالبة الاجهزة الامنية بتفعيل عملها فيما يعمل البعض على محاصرتها ماليا..ووفقا لاوساط مطلعة على هذا الملف، فان “وساطة” او تحرك في هذا الصدد يتولاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لايجاد “صيغة” مخرج تعيد الامور الى نصابها.