إجتماع بين مصلحة النقابات في “القوات” ووفد من نقابة “أوجيرو”

عقد إجتماع عند الساعة الخامسة من مساء الإثنين ٣ تموز ٢٠١٧ في مكتب مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” في ضبيه بين رئيس مصلحة النقابات شربل عيد ووفد من نقابة “أوجيرو” برئاسة النقيب جورج إسطفان ونائب الرئيس السيد محمد الحنش والأعضاء السادة محمد حمية وجوزيف شربل بحضور ومشاركة رئيسة دائرة الإتصالات في مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية السيدة إيڤون سليمان لمناقشة آخر المواضيع المتعلقة بقطاع الإتصالات ولاسيما القرار365/1، وقد أسهب المجتمعون في نقاش الموضوع من كل جوانبه القانونية وإنعكاساته على الخزينة العامة.

من جهته، أوضح المحامي شربل عيد الموضوع من الجهة القانونية طارحًا الحلول الممكنة، كما إستمع عيد الى ملاحظات النقابة فأجرى إتصالًا هاتفيًا لهذه الغاية بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مستوضحًا بعض النقاط، طالبًا موعداً منه للقاء وفد النقابة للإستماع الى وجهة نظرهم، على أمل إيجاد الحل الأنسب الذي ينصف الجميع ويعود بالخير والإزدهار لقطاع الإتصالات وأوجيرو.