أهالي القاع يناشدون: الكهرباء مقطوعة منذ 3 أيام

ناشد اهالي بلدة القاع، والمجلس البلدي والمخاتير في بيان وزير الطاقة سيزار ابي خليل وشركة الكهرباء “الاسراع بتصليح الاعطال في الشبكة، اذا ما وجدت فعلا واعادة التيار الكهربائي للبلدة المحرومة منه منذ ثلاثة ايام، لاسيما وان الاهالي يواجهون اضافة للوضع الامني الضاغط جدا بعد عملية عرسال الاخيرة ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 42 درجة، وهو أمر يحرمهم وصول المياه الى منازلهم ويدفع الوافدين منهم الى البلدة للاصطياف للعودة الى بيروت مما يزيد من ركود الوضع الاقتصادي المشلول اصلا .