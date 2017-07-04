بالفيديو: الطيور على أشكالها تقع… المطلوب رفعت عيد يغنّي لبشار

إنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الامين العام لـ”الحزب العربي الديمقراطي” رفعت عيد و أعضاء من حزبه وهم يغنّون لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

يذكر أن القضاء العسكري اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المطلوب رفعت عيد بجرم الإنتماء لتنظيم إرهابي مسلّح والقيام بأعمال إرهابية، والاشتراك في أحداث بعل محسن وحيازة أسلحة وإثارة النعرات الطائفية.

كما أتهم القضاء العسكري اعضاءً في “الحزب العربي” بالاشتراك بالتخطيط لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس.