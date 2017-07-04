روسيا-الصين: لوقف اطلاق صواريخ كوريا الشمالية والتدريبات العسكرية الاميركية

دعت روسيا والصين اليوم كوريا الشمالية إلى وضع حد لتجاربها النووية واطلاق الصواريخ البالستية، وطالبتا واشنطن بوقف مناوراتها العسكرية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارتا الخارجية الروسية والصينية، في بيان مشترك اثر اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ في موسكو، إن البلدين يدعوان جميع الاطراف المعنيين الى ضبط النفس والتخلي عن الاعمال الاستفزازية والحرب الكلامية.