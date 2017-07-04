مكتب جريصاتي رداً على الجميّل: إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل

ردّ المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي في بيان على سؤال لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لوزير الداخلية نهاد المشنوق، حول حقيقة الافراج عن 60 الى 70 موقوف من أصل 90 كان قد تم توقيفهم جراء اطلاق النار ابتهاجا، لانهم ذات خلفية سياسية، قائلاً: “إن الكلام المنسوب إلى وزير الداخلية هو كلام عار عن الصحة تماما، ذلك أن إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل ليس إلا، فيما أبقي على عدد آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنا قيد المحاكمة وفقا للأصول.

واشار إلى أن “التصدي للتفلت الأمني هو مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات. أما القضاء المختص، فهو يتشدد في تطبيق النصوص القانونية المرعية للمساهمة من جهته بوضع حد لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات”.