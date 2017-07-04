جعجع: “شي بطلّع الخلق والدين”

حدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ثلاث نقاط ليطرحها في لقائه مع عدد من الاعلاميين في معراب اليوم. المناخ العام في البلد ودور وسائل الاعلام في التخفيف من الاجواء السلبية ومحاولات تيئيس الناس، تحديات النزوح السوري ووجوب معالجته؛ وواقع التطورات في المنطقة ومصير “داعش”.

تشعب الكلام ليطال الفساد والتحالفات والدولة ومؤسساتها و”حزب الله” ودويلته، فما بقي متسع للاسهاب بموضوع “داعش”، فاكتفى جعجع بالتذكير بما سبق وقاله من ان “داعش” مزدوجين في سياق الحياة السياسية وهي الى زوال، مؤكدا بان التطورات الاخيرة تثبت صحة قراءته.

لم يخف جعجع في مستهل كلامه ان جزءا من الطبقة السياسية “شي بطلّع الخلق والدين”، و”احيانا تكون المواجهة مع الاقربين اكثر من الابعدين”، لكنه “دفاعا عن الدولة ومؤسسات الدولة لا يجب تيئيس الناس”. وقال “حين تحدثت سابقا عن السلبية المطلقة في مقاربة الامور ظّن بعضهم انني اتحدث عن رئيس حزب الكتائب. هذا غير صحيح. انني اتحدث عن مناخ عام تساهم فيه وسائل الاعلام، لاسيما المرئية منها، فتدفع الناس الى اليأس في حين انهم يحتاجون الى الامل وشدّ العصب والمعنويات للتمسك بلبنان”.

اوان عودة السوريين

رأى جعجع انه “حان الوقت لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. لقد كنا اول من راعى الضرورات الانسانية التي تفترض عدم ترك اي انسان مهدد بالخطر مرميا في فم الاسد. لكن اليوم بدأت الامور تستقر في عدد من البلدات والمدن السورية وبات بالامكان العودة اليها كما في ادلب او دمشق وجبال العلويين والرقة ومناطق الشمال الشرقي ومناطق اخرى في الجنوب. لقد اصبحت مناطق آمنة حتى لو لم يتم رسميا تصنيفها كذلك”. مؤكدا أن “لبنان ينوء باعباء النزوح سواء على المستوى الامني، او لجهة الضغط على البنى التحتية والواقع الاقتصادي. فقد قامت القوى الامنية باعمال جبّارة لكننا لا يمكن أن نحمّلها ما لا طاقة لها عليه. كذلك الامر على مستوى البنى التحتية والازمات المتفاقمة على هذا الصعيد”.

وكشف جعجع الى “أننا نحضّر مشروعا سنرفعه الى مجلس الوزراء لايجاد السبل لعودة النازحين الى قراهم او الى اقرب بلدات اليها، وذلك في اطار الامن القومي اللبناني”.

لكنه كشف أن “اكبر عملية غش يمارسها بعضهم حين يطلب الى الحكومة اللبنانية ان تتواصل مع الحكومة السورية من اجل اعادة النازحين”. متسائلا” ما علاقة الحكومة السورية بذلك؟ هي مسؤولة عن تهجير الناس ونزوحهم. هي من ارسلتهم وليست هي من سيعيدهم”. معتبرا ان “كل من يسوّق لهذا الطرح انما يحاول دس السم في العسل واعادة تأهيل للنظام السوري عبر البوابة اللبنانية، بعد ان صار معزولا الا من العلاقة مع روسيا وايران. بشار الاسد صار صورة. الاتفاقات الكبرى في سوريا تجري بين اميركا وروسيا. الاقرارات الوسطى لايران والقرارات الصغيرة بين حزب الله والنصرة”.

وعن امكانية تعارض اعادة النازحين مع راي بعض المراجع والقوانين الدولية، يقول جعجع”نحن ننطلق من احترام الدستور اللبناني والقوانين الدولية تحت سقف المصلحة الوطنية وحرية القرار اللبناني. وليطبقوا القوانين الدولية حيث يجب ان تُطبق”.

“حزب الله” والفساد

يتمسك جعجع بموضوع مكافحة الفساد واحترام عمل المؤسسات تحصينا لقيام الدولة ودورها. يؤكد متابعة وزراء القوات لملف الكهرباء، وسواه، حتى خواتيمه. يقول “نحن نطالب باجراءات واضحة وشفافة حتى لو عادت المناقصات ورست على الاشخاص نفسهم”. ولا يتوانى جعجع عن توزيع “نص مقارن” بين فقرة تليت وفق بيان جلسة مجلس الوزراء تاريخ 21-06-2017 وبين نص قرار مجلس الوزراء لاحقا في 21-06-2017.

في النص الاول “احالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض واحالته الى الوزير لاعداد تقرير مفصّلورفعه لمجلس الوزراء باسرع وقت ممكن”. اما النص الثاني بحسب القرار فجاء فيه” احالة كامل الملف() الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة واحالته الى الوزير المختص تمهيدا لاعداد تقرير ورفعه الى مجلس الوزراء للبت به باسرع وقت ممكن”.

يلفت جعجع الى ان القرار تحدث عن “اعداد تقرير عن استدراج العروض المالية، في حين ان ما تم التوافق عليه يتناول كل التفاصيل من دفتر الشروط الى الشق الاداري والتقني والمالي”. متمنيا أن “تكون ادارة المناقصات على قدر الآمال المعقودة عليها”.

يكمل جعجع حملته على الفساد مؤكدا المضي بها الى النهاية. يقر ان “بقدر ما يحكى عن الفساد من الخارج، معرفة الامور من الداخل صادمة”. ومع ذلك يصر على “عدم مقاربة المواضيع بطريقة تدفع الناس الى اليأس. نحن اخترنا العمل من الداخل. وتجربة وزرائنا تحرج الآخرين”.

بسؤاله عن “حزب الله” وسلاحه واعاقته قيام الدولة يرد جعجع “على رغم خلافنا الاستراتيجي مع حزب الله لا يمكن تحميل هذا الخلاف كل ازمات البلد. عند حزب الله اليوم لا صوت يعلو على صوت معركته السياسية والعسكرية. واذا اقتضى الامر لخدمتها غضّ الطرف عن بعض حلفائه على خلفيات فساد، سيفعل. نحن المختلفين على القضايا الاكبر مع حزب الله لن نتوقف عند هذه القضايا. عتبنا اكبر على المنادين ببناء الدولة وتحصين المؤسسات”. يسأل في هذا السياق “اذا كان هناك معابر تهريب في البقاع هل نقوم بسرقة اهراءات بيروت مثلا؟ لنبدأ بوقف الفساد حيث نستطيع”.

جلس جعجع محاطا بالمرشحين الحزبيين في الدوائر المختلفة وهم وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع، شوقي الدكاش، انطوان حبشي، فادي سعد وايلي خوري ومن غاب ف”بداعي السفر” كما اكدت انطوانيت جعجع، التي كان واضحا حرصها على الوصل بين المرشحين والاعلاميين.

ولم ينس جعجع في معرض كلامه عن وجوب مكافحة الفساد ان يذكّر “بمسؤولية الناس في اختيار نوابهم. عليهم ان يعرفوا من ينتخبون ومن يُدخلون الى المجلس النيابي”.