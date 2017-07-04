أوساط وزارية: الأجهزة الامنية تملك التغطية السياسية للتحرّك دون عوائق

رأت أوساط وزارية أن رعاية قائد الجيش العماد جوزف عون للاجتماع الامني التنسيقي بالغ الدلالة والاهمية في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة في خضم تحولات ميدانية في سوريا والعراق تستدعي اعلى درجات اليقظة في لبنان ودول الجوار السوري من “فرط عقد” التنظيمات الارهابية التي تحولت الى مجموعات “عنقودية” صغيرة و”ذئاب” منفردة، وفي هذا السياق تملك الاجهزة الامنية “ التغطية السياسية الكافية للتحرك دون اي عوائق.