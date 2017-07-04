أمن الدولة يوقف 3 لبنانيين بجرم نصب واحتيال

بناءً على معلومات توافرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة، تمكنّت دورية تابعة لمديرية بيروت الاقليمية، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، من توقيف عصابة محترفة بجرم أعمال نصب واحتيال، وترويج دولارات مزيفة، تتألف من ثلاثة لبنانيين هم: “ع.ع.” و”هـ.ش.” و”ن.ح.”

تبين في التحقيق مع افراد العصابة انهم مطلوبون بعدة مذكرات توقيف لصالح النيابة العامة العسكرية والمالية والاستئنافية في بيروت.