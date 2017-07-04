تكليف قاضية للتحقيق بجرائم حرب في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة ان أمينها العام انتونيو غوتيريش عيّن الاثنين القاضية الفرنسية كاثرين ماركي- أويل على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا.

وقالت المنظمة الدولية ان ماركي- أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عيّنها غوتيريش على رأس فريق دولي مهمته جمع الادلة على وقوع جرائم حرب في سوريا.

وتعمل القاضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الامن والمسؤولة عن تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّلت في كانون الاول الفائت فريق التحقيق هذا ومقره جنيف لجمع الادلة على وقوع جرائم حرب في سوريا من اجل استخدام هذه الادلة اذا ما احيلت هذه الجرائم على القضاء.

وقتل في النزاع الدائر في سوريا منذ مطلع 2011 اكثر من 320 الف شخص. وسبق للجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة ان خلصت الى ان كل الاطراف المشاركة في هذا النزاع مارست التعذيب وارتكبت عمليات اعدام تعسفية وانتهاكات اخرى.