الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة إسرائيلية

أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة إسرائيلية من دون طيار الثلثاء في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لـ”وكالة الأنباء الألمانية” أن الدفاعات الجوية اسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار بعد أن ألقت صواريخ على موقع عسكري للقوات الحكومية في تل القبع جنوب شرق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الأوسط.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تعرض له الموقع السوري اقتصر على الأضرار المادية.