الخطيب يطلب الإدعاء على مخالفين بتهمة نقل رمول وهدم جسر أثري

محليات سياسيةالثلاثاء 04 تموز 2017 الخطيب يطلب الإدعاء على مخالفين بتهمة نقل رمول وهدم جسر أثريطلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود غانم الادعاء على مخالفين بتهمة نقل رمول وهدم جسر أثري.وإستند طلب الادعاء الى ورود شكوى الى وزارة البيئة حول قيام فريد بهيج حاطوم وماجد نبيه حاطوم مواليد من بلدة كفرسلوان وبالتنسيق مع رئيس البلدية بسام رفيق حاطوم بهدم جسر عثماني أثري قديم ونقل أحجاره الى جهة كجهولة واستخراج الرمول بطريقة غير شرعية من مشاعات البلدة. وطلب الخطيب من المحامي العام البيئي الايعاز لمن يلزم لضبط المخالفات والادعاء على المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها وقف الاعمال.وكان الخطيب عرض اليوم لشؤون بيئية مع النائب زياد القادري ثم مع رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.كلمات مفتاحية:طارق الخطيبالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية