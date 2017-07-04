جيش الثورة السوري يقرصن موقع الـTL ويهين الجيش اللبناني: إن أكرمت اللئيم تمرّد!

ردّاً على مداهمات الجيش اللبناني في عرسال لمخيمات النازحين السوريين، اخترق قراصنة جيش الثورة السوري الإلكتروني موقع “تلفزيون لبنان”، ناشرين بيانا على الموقع قالوا فيه إن هذه الخطوة جاءت على خلفية مداهمات عرسال.

القراصنة أهانوا الجيش اللبناني بتسميته جيش النوتيلا، كما أنهم استعملوا عبارة “إن أكرمت اللئيم تمرّد”.

وقال القراصنة إن “جريمة عرسال لا تغتفر”، في إشارة إلى العملية التي نفذها الجيش قبل أيام في مخيمين للاجئين السوريين في محيط البلدة الواقعة قرب الحدود السورية.

وكان الجيش قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن 5 انتحاريين قد فجروا أنفسهم خلال عملية مداهمة لمخيمي النور والقارية. وأوقف الجيش في العمليتين مئات الأشخاص من النازحين السوريين، قبل أن تفرج عن العدد الأكبر منهم وتبقي قيد الاعتقال المتورطين مع جماعات متشددة.