ميزتان مذهلتان من “واتسآب”!

أطلقت شركة فيسبوك تحديثًا جديدًا لتطبيق واتسآب للتراسل الفوري على منصة أندرويد، حيث وفّر تحديث التطبيق الجديد زوجًا من المميزات الجديدة وتم تسريب بعض المواصفات عنهما في وقت سابق.

ووفقًا لما نشره موقع gadgetsnow الهندي، فإن أول ميزة وفرها تحديث واتسآب هي شريط اختيار أدوات النصوص الذي يتيح للمستخدمين تغيير الخط خلال الكتابة، خاصة أن واتسآب وفرت خلال العام الماضي عددًا من أنواع الخطوط مثل bold وstrikethrough وitalics ولكي يتمكن المستخدم من الاستمتاع بهذه الميزة فيجب أن يمتلك نسخة واتسآب إصدار 2.17.148.

أما الميزة الثانية التي وفرها تحديث واتسآب الجديد هو خيار البحث عن الإيوشنز والرموز التعبيرية، وهي الميزة التي كانت متاحة فى واتسآب ويب منذ عدة أشهر، حيث توفر هذه الميزة للمستخدمين القدرة على العثور على الرموز التعبيرية بناء على الكلمات التي يكتبونها أو عمليات البحث بالأحرف، ولعل كل هذه المميزات متاحة بالفعل للنسخة التجريبة من واتسآب، لكن من المنتظر طرحها لجميع المستخدمين قريبًا.