14 آذار ـ مستمرون: “حزب الله” يصادر قرارات السلطة الشرعية

إعتبرت الهيئة المركزية لـ١٤ آذار – مستمرون ان الواقع السيادي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية تجاوز الخطوط الحمراء التي تمس الأسس الوجودية لأي دولة في العالم. فتهديد الامين العام لـ”حزب الله” بفتح الاجواء اللبنانية لاستقدام مسلحين عرب واجانب من دول عدة يعتبر اقراراً علنياً باستباحة “حزب الله” المرفوضة للحدود البرية والجوية والبحرية ومصادرته لقرارات السلطات الشرعية وتحكمه بالسياستين الخارجية والدفاعية وفرض اجندته الايرانية على الشعب اللبناني.

وطالب المجتمعون الشعب اللبناني وقواه الحزبية والسياسية وناشطيه في المجالات كافة التحرك الشعبي والسياسي والدبلوماسي والاعلامي الضاغط دفاعاً عن السيادة الوطنية المنتهكة والاستقلال المهدد.

وأسف المجتمعون للمحاولات الممنهجة لاستنساخ نموذج العلاقة الفوقية والموقع المتقدم للحرس الثوري الايراني على الجيش النظامي في ايران من خلال تطبيع المؤسسات الشرعية والدستورية مع سلاح “حزب الله”، سائلين رئيس الجمهورية بصفته دستورياً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء مجتمعاً بصفته مسؤولاً عن اتخاذ القرارات الوطنية ووزير الدفاع بصفته مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسات في نطاق وزارته عن زيارة تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى موقع مليتا التابع لـ”حزب الله”.

وأضاف المجتمعون: “المطلوب تنظيم زيارات للبنانيين الى الكلية الحربية لتعميم ثقافة الشرعية والمؤسسات الدستورية على الخارجين عن القانون وليس تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني درع الوطن وحامي الجمهورية لتصبح قابلة للتعايش مع اللاشرعية التي يمثلها سلاح حزب الله.

ورأى المجتمعون ان الفضائح الحكومية لم تعد في حاجة الى المعارضة النيابية والسياسية والشعبية والاعلامية لكشفها في ظل تبادل الاتهامات بين اركان السلطة، كما دعوا الشعب اللبناني في ظل صفقات تبادل المصالح والتغطية المتبادلة لتجاوزات اركان السلطة الحاليين من رؤساء ووزراء ونواب الى محاسبتهم انتخابيا واسقاطهم وعزلهم عن المسؤوليات السياسية والعامة.