السعودية تتسلم رسميا ردّ قطر على قائمة المطالب.. الجبير: “غير قابلة للتفاوض”

تسلم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ، رد قطر الرسمي على قائمة المطالب التي وجهتها إليها الدول المقاطعة.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إلى أن الجبير تسلم الرد القطري الرسمي من وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح ، إثر استقباله في جدة.

ويأتي تسلم السعودية الرد القطري خلال الساعات الأخيرة من مهلة الـ48 ساعة التي مُنحت لقطر، زيادة على مهلة 10 أيام التي أعلنت دول المقاطعة عن تمكين قطر منها لأجل الرد على قائمة المطالب.

وصرّح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس الثلثاء، إن القائمة المقدمة “ليست واقعية”، وإن بلاده سلمت الرد الرسمي “الذي كان معدا مسبقا” يوم الاثنين، مشيرا أن الرد “جاء في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة”.

وكان الجبير قد صرّح أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر “غير قابلة للتفاوض”، متحدثا عن أنه على القطريين “إصلاح سلوكهم وإلا فسيبقون في عزلة”.

وقال: “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً”، موضحا أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014″، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تتجه لزيادة العقوبات الإقتصادية وتوسيع نطاق عزلة قطر وتعليق عضويتها في مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت “الغارديان”، أن الكويت والأردن يعتزمان الإنضمام إلى الدول المقاطعة للدوحة.