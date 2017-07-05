“AIRBUS” تبيع الصين 140 طائرة بقيمة 22,8 مليار دولار

وقعت شركة “ايرباص” الاوروبية لصناعة الطائرات “اتفاقا اطارا” مع شركة الصين لامدادات الطيران القابضة ينص على بيعها 140 طائرة بقيمة اجمالية تبلغ 22,8 مليار دولار، كما اعلن مديرها توم اندرس، اليوم في برلين.

والطلبية التي تتعلق بمئة طائرة متوسطة المدى “ايه-320” و40 طائرة للمسافات الطويلة “ايه-350” “هي احدى اضخم العقود التي توقعها ايرباص منذ فترة طويلة”، وفق اندرس خلال مؤتمر صحافي في برلين التي يزورها الرئيس الصيني شي جينبينغ.