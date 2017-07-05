شهيب ترأس لجنة الغابات في الدورة الـ40 لمنظمة الفاو

ضمن اطار الدورة 40 لمنطمة الأغذية والزراعة F.A.0، ترأس النائب أكرم شهيب رئيس لجنة البيئة النيابية لجنة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة F.A.O، حيث عرض إنجازات هذه اللجنة خلال العام الماضي.

كما عرض شهيب الخطوات الجارية على صعيد بدء التحضير لإجتماع اللجنة الذي سيعقد في روما في تموز 2018، والذي سيتطرق بشكل خاص إلى دور الغابات في مكافحة التغير المناخي.

وفي اطار الإجتماعات، التقى شهيب نائب المدير العام للغابات السيد هيرو ميتسوجي الذي تم تعيينه مؤخراً. كما التقى عدد من مسؤولي المنظمة ضمن سياق الإجتماعات المنعقدة في روما خلال الدورة 40 لمنطمة الأغذية والزراعة F.A.0، والتي ستستمر حتى مساء يوم الجمعة القادم.