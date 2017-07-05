قرقاش: الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة الدوحة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرد القطري الشكلي استحق الإهمال الذي لقيه في المؤتمر، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة الدوحة.

وأضاف أن “الهدف أكبر من مهاترات على مواد تغيير توجه الدوحة في تحريضها ودعمها للتطرف والإرهاب”.

وتابع قرقاش “الخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة، أين الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب؟”.