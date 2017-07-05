اشكال فردي في برجا تطور الى تضارب بالايدي بين شبان لبنانيين وسوريين

وقع اشكال فردي مساء اليوم، في بلدة برجا بين شابين، واحد من اهالي برجا والآخر من النازحين السوريين، ما لبث ان تطور وتوسعت رقعته ليشمل مجموعة من الشبان اللبنانيبن وأخرين من السوريين بعد حشد كل طرف اصدقائه واقاربه، فحصل تضارب بالأيدي وعلى الأثر تدخلت وحدات من الجيش وعناصر من قوى الامن الداخلي وعملت على ضبط الوضع واعادة الهدوء، فيما لاذ الشبان بالفرار. وافيد عن اصابة شخص سوري بفعل التضارب اصابته طفيفة. وفيما تسير القوى الأمنية دوريات في المنطقة، لم يسجل توقيف احد.