مصادر كنسية: “لبنان سيدفع غالياً ثمن إستهتاره بحجم أزمة النزوح السوري”

رأت مصادر كنسية انّ “لبنان سيدفع غالياً ثمن إستهتاره بحجم أزمة النزوح ، إذا لم تبادِر الدولة الى التحرّك الجدي لمعالجة هذه المشكلة الوجودية”.

ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، الى “انّ النزوح ما زال مضبوطاً، لكن من يعلم ماذا يحدث لاحقاً، ففي الأمس فجّر 5 إنتحاريين أنفسهم أثناء دهم الجيش مخيمات النازحين في عرسال ، ما يعني انّ هناك خطراً موجوداً وتُشكّل هذه المخيمات بيئة حاضنة لتلك المجموعات الإنتحارية ما يضرّ النازح السوري والشعب اللبناني”.

ودعت هذه المصادر السلطات اللبنانية “الى التطلّع جيداً لِما حدث عام 1975، فقد فتح اللبنانيون بلدهم أمام اللاجئين الفلسطينيين فكانوا السبب الرئيسي في إندلاع الحرب، ولا شيء يمنع تكرار هذا السيناريو”.

وأكدت انّ “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتابع هذا الموضوع يومياً، وهو على تواصل دائم مع المسؤولين في الداخل والخارج، لكنه يلمس برودة في التعامل وقلّة تقدير لخطر هذه القضية الداهم”.