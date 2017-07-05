رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر إجتمعوا في القاهرة

عقد رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين إجتماعا في القاهرة أمس الثلثاء، بحسب ما أفادت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية المصرية.

وتحفظت “الوكالة” عن ذكر تفاصيل إضافية في شأن اللقاء، الذي جاء قبل يوم من إجتماع مقرر بين وزراء خارجية الدول الأربع، لمناقشة ما إذا كانت ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب وتوطيد علاقتها مع خصمهم الإقليمي إيران .