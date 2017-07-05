إنقاذ شابين فجرا قبالة شاطئ خلدة

تمكنت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني من إنقاذ شابين لبنانيين، وسحبهما الى الشاطئ قبالة منطقة خلدة، بعد ان تعطل زورق مطاطي كانا على متنه يمارسان هواية الصيد منتصف الليل، عندما طرأ عطل في محركه، وأصيب الزورق بتسرب الهواء، مما دفع بالرياح الى سحبهم باتجاه عرض البحر.

وتدخلت عناصر وحدة الانقاذ البحري بعد ابلاغها بالأمر، وقاموا فجرا بعملية مسح وبحث حسي بعد ان فرغت بطارية الهاتف الموجود معهما، وتم العثور عليهما مقابل منطقة خلده وهما بصحه جيدة، حيث تم نقلهما الى الشاطئ فجرا.