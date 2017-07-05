الدول المقاطعة: لا تسامح مع التخريب القطري

نصّ البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إنه لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي التي تلعبه قطر في المنطقة من خلال دعمها للإرهاب.

وقال البيان الصادر في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية تلاه الوزير المصري سامح شكري إن الدول الأربع “تعرب عن الأسف للرد السلبي من دولة قطر (…) بما يعكس عدم استيعاب خطورة الموقف”.

وأضاف البيان أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأعربت الدول الأربع عن أملها أن “تتغلب الحكمة وأن تتخذ دولة قطر القرار الصائب”.

وشددت على أن الوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة الإرهاب.

وأكد البيان أن الاجتماع الوزاري لم يأت للرد على الموقف القطري الرافض للمطالب بشكل محدد، وإنما للتشاور والتنسيق بشأن الأزمة عموما.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية بشأن الأزمة على أن يكون الاجتماع المقبل في المنامة.