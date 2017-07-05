تسلم الجيش الفرنسي 20 الف نظام FELIN وهو أحدث جيل من معدات وتجهيزات جنود المشاة، ومع دخول النظام الجديد الخدمة الفعلية، يكون الجيش الفرنسي هو اول جيش يعتمد نظام جندي المستقبل في العالم.

النظام الجديد يتلائم مع كافة ظروف الحرب البرية الراجلة والمحمولة والابرار الجوي والإنزال البحري المُعقد الحديث. وتشارك في مشروع جندي المستقبل شركة “ساجيم وتاليس ورينو نكستر”.

النظام الجديد يُمكّن جندي المشاة من القتال في درجات حرارة متطرفة ليلاً نهاراً صيفاً شتاءً، في الصحراء القاحلة كما في الغابات الإستوائية.

الخصائص العامة للنظام

الوزن: 24 كغ

24 ساعة قتال

كومبيوتر محمول مع نظام إتصلات

الملابس القتالية جديدة مع الدروع الواقية للبدن وخوذة بالستية جديدة.

مصادر طاقة فردية متجددة مع إمكانية شحن بطاريات النظام من الشمس أو من أي مصدر آخر كبطاريات المركبات والمدرعات والطائرات.



البدلة العسكرية ستكون موحدة مع أحذية جديدة طويلة، تماشياً مع الأنظمة العسكرية الحديثة، البدلة مضادة للحرارة والرطوبة والبرودة ،تقاوم الحريق والعوامل الكيماوية والجرثومية ومُجهزة بدروع واقية من الطلقات والشظايا.

الخوذة خفيفة الوزن توفر الحماية البالستية، مضادة للرصاص والشظايا مع نظارات مضادة لأشعة ليزر ومزودة بنظام مضاد للحرب الجرثومية والكيماوية مع قناع للتنفس وإمدادات هواء، مع نظام رؤية مزود بكاميرا فيديو بانورامية ليلية – نهارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء وفيها نظام لتخزين المشاهد وتنزيل الصور ومعالجتها مع نظام إرسال وإستقبال البيانات من القيادة.

الأسـلـحـة

بندقية FAMAS مع قاذفة قنابل المدى المُجدي 800 م.

سيكون من ضمن كل مجموعة من المشاة الفرنسيين، جندي مشاة قناص مُسلح ببندقية FRF2 عالية الدقة مع نظام تهديف رقمي، يمكنها إصابة الهدف من مسافة 1000م.

بنادق جنود المستقبل الفرنسيين ستكون مجهزة بأنظمة رؤية متقدمة بصرية حرارية ليزرية ونظام فيديو ومنظار رقمي عالي التقنية يكتشف العدو من مسافة 3 كم.

كل جندي مُجهز بكومبيوتر محمول يستقبل البيانات والخرائط وخطة الهجوم والأوامر مع نظام اتصلات مُشفر ومحمي ومصدر ضوء وبوصلة.

وقد جرى تجهيز فرق عدة تابعة للجيش الفرنسي بهذا النظام. وقد شهد النظام أول عملية نشر له في الخارج في أفغانستان، حيث استخدمته قوات La Fayette Task Force، حيث سرعان ما أثبت النظام فعاليته وكفاءته العاليتين في مسارح العمليات الخطيرة والحقيقية.

وقد تم عرض نظام “جندي المعدات والاتصالات المتكاملة” Félin أثناء تدريب مشترك، نفذه الجيش البريطاني the 5 Scott وإحدى فرق مظلات المشاة البحرية التابعة للجيش الفرنسي مجهزة بنظام “جندي المعدات والاتصالات المتكاملة” Félin.

وقد وضعت قدرات وإمكانيات نظام “جندي المعدات والاتصالات المتكاملة”Félin على المحك لمدة أسبوع كامل في أوروبا لأول مرة في قاعدة “أوتربيرن” العسكري شمالي بريطانيا التي توجد في المنطقة الجبلية بالقرب من اسكتلندا.

وفي جميع الاختبارات الميدانية في افغانستان او في المناورات المشتركة، أثبت النظام فعاليته وكفاءته العاليتين في مسارح العمليات الخطيرة التي تنطوي على تهديدات عديدة غير مرئية.