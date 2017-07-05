مصادر “المستقبل”: إستعمال حلفاء الأسد للنازحين لتعويمه مرفوض.. ولن يتم

عاد الكلام عن مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني الأسبوع الماضي، وكل ما أثير حولها.

وقالت مصادر مقربة من تيار “المستقبل” لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “مسألة عودة السوريين لا تتم ولن تتم عبر التفاوض مع النظام السوري”، مضيفة أن “الشعب السوري لجأ إلى لبنان بسبب قتل وبطش النظام، وبالتالي عودته إلى قراه ومناطقه في سوريا يمكن أن تتم بشكل تلقائي ومباشر عبر قنوات دولية وأممية، وهذه ليست مسؤولية دولة بحد ذاتها”.

وتابعت المصادر أن “هناك قنوات رسمية دولية نستطيع اللجوء لها كي يعود القسم الذي يمكن أن يعود إلى سوريا”، لافتة إلى أن “إستعمال هذا الملف من حلفاء النظام السوري في لبنان لتعويم نظام الأسد سياسيا أمر مرفوض”. وكان نواب من حزب “القوات اللبنانية” عبروا عن رفض الحزب التنسيق مع دمشق.