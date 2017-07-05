توقيف 3 سوريين لانتمائهم لـ”داعش”

أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة كلاً من السوريين “ب.م.س”، “خ.م.س”، “م.ع.ز” و “ي.ع.ز” لإنتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي.

بالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب اليهم، وبأن الاول ارسل زوجته الى سوريا للإلتحاق بذويها المنتمين الى التنظيم المذكور وقدّم البيعة امام شقيقها محمد (مسؤول عسكري في الرقة) الذي ربطه بمسؤول مكتب الهجرة في الرقة المدعو ابو عمر الشامي، فتواصل مع الأخير بمساعدة من شقيقه خالد الموقوف لدى الأمن العام وحاول المغادرة اكثر من مرة الى سوريا برفقة شقيق زوجته سليمان موقوف أيضاً إلا ان الامور كانت تتعثر بشكل دائم بسبب عدم توفر طريق آمن للتهريب .

على ضوء ذلك قرّرا بالتواطؤ مع الموقوفين الثلاثة الآخرين تشكيل شبكة تعمل في الداخل اللبناني لصالح تنظيم داعش الارهابي عبر تجنيد شبان صغار السن (سوريّون ولبنانيّون) بهدف تشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش بأكبر عدد ممكن من الاشخاص وتنفيذ اعمال أمنية لصالح التنظيم المذكور داخل الاراضي اللبنانية .

وبالفعل باشروا نشاطهم في هذا الاطار وتمكنوا من تجنيد عدد من الفتية عبر استقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض النشاطات الرياضية التي كانت تتخللها دروس دينية تتمحور حول افكار تنظيم داعش الارهابي .

بعد إنتهاء التحقيق معهم، أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين .