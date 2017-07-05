محليات

ابراهيم استقبل لاسن وريتشارد والمشهراوي

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباح اليوم الثلثاء، القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي وبحثا الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وظهراً، التقى اللواء ابراهيم سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كرستينا لاسن Christina lassen وعرض معها أوضاع اللاجئين إضافة الى سبل التعاون بين المديرية العامة والاتحاد الأوروبي في شتىّ المجلات.

ثم اجتمع اللواء ابراهيم مع السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد Elizabeth  Richard وبحثا الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة.

 

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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