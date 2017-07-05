حاصباني في حفل تخريج اللبنانية الالمانية: جذوركم راسخة هنا في لبنان

أكد وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان عالم يشهد تحولات كبيرة، تحولات في الأربعين عام القادمة ستفوق تحول العالم في الأربعمئة عام الفائتة.

حاصباني وخلال رعايته حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية – الالمانية، قال للمتخرجين: “انكم درستم وتتخرجون اليوم لتعملوا في أعمال ما زالت لم تنشأ بعد، أعمال لم نعرف ما هي، قد تبدأون في عمل ما ولكن في العقدين القادمين سيكون هناك أعمال كثيرة كثيرة، لا نعلم ولا ندري بها الآن. فهيأتكم هذه الجامعة لتتعاملوا مع هذه الضبابية في المستقبل، لتكونوا على أتم الجهوزية والمرونة لتنجحوا في أي عمل قد تقومون به في المستقبل”.

وتابع: “نتجه الى عالم متحول بشكل متسارع فالكثير من الوظائف الموجودة اليوم ستتبخر في المستقبل، وظائف عرفناها جميعا، كالسائق أو الطيار او مشغل المطبعة او غيرها من الوظائف التي نعتبرها طبيعية اليوم، وكل هذه الوظائف ستختفي في هذه المستقبل، وسيحل مكانها وظائف جديدة تعتمد على مبادىء أساسية، كالمكننة التي ستحل مكان الوظائف العادية والتشغيلية، ولكن الوظائف التي ستشغلونها أنتم ستكون وظائف تتطلب المعرفة والحكمة وحتما الاهتمام بشؤون الانسان والانسانية والعلاقات البشرية التي ستكون أساس كل عمل في المجتمع في العقدين القادمين”.

واردف: “هذا المكان الذي ستعودون اليه كلما اشتدت عليكم المصاعب، ستعودون اليه للمواساة في الأيام الصعبة، اما شخصيا أو بالذاكرة. وهذا المكان الذي ستعودون اليه شخصيا أو بالذاكرة كلما أضعتم البوصلة لا سمح الله، ستعودون هنا، لتوجهونها الى المكان الصحيح. هذا المكان الذي حفر في شخصيتكم نماذج عظيمة يحتذى بها ويفتخر بها، هذا المكان هو بيتكم الدائم، هذا المكان هو الجامعة اللبنانية -الالمانية”.

وتوجه حاصباني للخريجين ببعض النصائح والأفكار ومنها،”التحلي بالثقة بالنفس والتي لا تصل الى حد الوقاحة، والتواضع والخضوع للحق، وعدم الخوف من الفشل لأنه أسرع طريق الى النجاح اذا تعلموا منه، احترام القوانين والمحافظة على الضمير في الأمور التي لا تلحظها القوانين، عدم الاهتمام بمن لا يتقدم لهم بالنقد خاصة بالنقد الهدام، ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة،التذكر أن الفضول الفكري هو أوسع وأضمن مدخل للابداع، قول الحقيقة وفعل الخير مهما كلف الأمر”.

واعتبر أن الخريجين هم مواطنون كونيون، فالعالم والكون هما حدودهم، متوجها اليهم بالقول أنه مهما علا شأنهم وجالوا في العالم وحققوا النجاحات، عليهم أن يتذكروا أن جذورهم راسخة هنا في لبنان”.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين.

وحضر الحفل: ايلي سلوم ممثلا وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل، راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون، الدكتور ايلي الحاج موسى ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع، جورج قزي ممثلا رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، النائب نعمة الله ابي نصر، النائب السابق منصور البون، رئيس بلدية جبيل-بيبلوس زياد الحواط، ممثلون عن القيادات الأمنية والعسكرية، القائم بأعمال السفارة الالمانية في لبنان كارستن ماير فيفهاوزن، مستشارة وزير الطاقة والمياه ريتا شاهين، رؤساء نقابات والطاقم الاداري والاكاديمي في الجامعة، وحشد من أهالي الطلاب المتخرجين.