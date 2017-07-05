مساعدات سعودية طبية للبنان… حاصباني: خطوة تُترجم العلاقات المميزة

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مكتبه في وزارة الصحة في بئر حسن القائم باعمال المملكة العربية السعودية وليد بخاري حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بدعم المملكة المستمر للدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى وجه التحديد القطاع الصحي اللبناني.

حاصباني شكر المملكة ممثلة بالقائم بأعمال السفارة لتقديمها مساعدة عينية للقطاع الصحي اللبناني وتحديداً مراكز الرعاية الصحية الاولية وبعض المستشفيات الحكومية في مجالات عدة خصوصا في المسائل التقنية وفي المعدات من خلال الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الامم المتحدة للتنمية والسكان.

كما اعلن حاصباني عن قدوم فريق طبي سعودي تحت إشراف “رابطة العالم الاسلامي” وبالتعاون مع مستشفيات المقاصد الى لبنان حيث سيتم إجراء عمليات القسطرة والشرايين للاطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين على الاراضي اللبنانية كافة.

واشار وزير الصحة الى انه سيتم إفتتاح مركز صحي في بيروت بدعم من صندوق التنمية السعودي.

نائب رئيس مجلس الوزراء اعلن أن هذه الخطوة تترجم العلاقات المميزة مع السعودية وحرصها على الوقوف دوماً الى جانب لبنان، وتأتي في السياق الدعم المستمر الذي تقدمه مشكورة المملكة وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز الحريص على الوقوف الى جانب لبنان.

وإعتبر ان هذه المساعدات ستساهم في تطوير القطاع الصحي وفي تحمل كافة الاعباء الصحية المتعلقة بالمواطنين اللبنانيين والنازحين، آملا ان تكون فرص التعاون مستمرة ومشيرا الى لقاء في المستقبل لتعزيز هذا التعاون وتحقيق انجازات على صعيد القطاع الصحي.