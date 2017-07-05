جلسة لمجلس الوزراء لم تخلُ من النقاشات الحادة… وماذا عن التفاوض مع الحكومة السورية؟

عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول ملف الكهرباء رغم غياب وزير الطاقة عن الجلسة، وقد أعاد الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل تصحيح النصّ المتعلق بملف الكهرباء والذي أرسل إلى إدارة المناقصات.

وشهدت الجلسة كذلك جدالاً بين الوزيرين ميشال فرعون وعاصم قانصو حول ملف النازحين فتدخل الرئيس عون، مؤكداً أن الموضوع يحل عبره.

بدوره، وزير العدل سليم جريصاتي أكد أنه سيأتي بملف خلال 15 يوما حول مسألة الموقوفين بقضية اطلاق النار العشوائي.

كذلك تطرق مجلس الوزراء الى ملف النزوح ولم يتوصل إلى قرار في شأن التفاوض مع الحكومة السورية.

كما صحح نص استدراج العروض بموضوع الكهرباء الذي أحيل إلى دائرة المناقصات بشكل يتطابق مع القرار الذي صدر في الجلسة الاخيرة.