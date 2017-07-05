حرارة ملف النازحين السوريين قد تبقيه بعيدا عن مجلس الوزراء

التضامن الوزاري على محك جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، فهل تنجح الجهود والمساعي لإبقاء القضايا المتفجرة خارج جدول الأعمال وتمنع طرحها من خارج الجدول، ام ان الإستقرار السياسي الذي تعيشه الحكومة خدم عسكريته؟

ولكن يظهر، وفق معلومات صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان حرارة ملف النازحين السوريين قد تبقيه بعيدا عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسيغيب أيضا ملف بواخر الكهرباء لوجود الوزير سيزار أبي خليل في الولايات المتحدة بحثا عن شركات أميركية تزيد من عدد الشركات المشتركة، قبل فتح دورة التراخيص الخاصة بالثروة النفطية والغازية في لبنان.