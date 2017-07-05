غوتيريس: التجربة الصاروخية الكورية الشمالية تصعيد خطير

دان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس بشدة اطلاق كوريا الشمالية الثلثاء صاروخا بالستيا قالت بيونغ يانغ انه صاروخ عابر للقارات، معتبرا هذه التجربة الجديدة “تصعيدا خطرا”.

وقال غوتيريس في بيان: “هذا العمل هو انتهاك جديد صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي ويشكل تصعيدا خطرا”.

اضاف: “يجب على زعماء كوريا الشمالية ان يتفادوا القيام بأية اعمال استفزازية اخرى وان يلتزموا بالكامل بواجباتهم الدولية”.

ويلتئم مجلس الامن الدولي في جلسة طارئة عصر اليوم الاربعاء بدعوة من الولايات المتحدة لبحث التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة.