الحريري مع “القوات”.. و”حزب الله” لا يريد إعادة النازحين!

شبهت أوساط اعلامية فتح “حزب الله” لملف النازحين السوريين على هذا النحو بـ”الحزام الناسف”، وقالت ان الحزب لا يريد إعادة النازحين الى بلادهم بقدر ما يريد اعادة الشرعية الى النظام السوري من خلال إلزام الحكومة اللبنانية التنسيق معه لاعادة مواطنيه.

وتقول مصادر “القوات اللبنانية”، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان رئيس الحكومة سعد الحريري مع “القوات” في موقفها الرافض للتعاطي مع النظام السوري.