“قوى الأمن” تحذّر: إفرحوا بصورة حضارية وإلّا… !

تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنها مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم على القضاء. كما وأنها مستمرة أيضاً في نشر أسمائهم وتعميمها، وذلك حتى يُقلعوا عن هذه الظاهرة التي تتسبب بإزهاق أرواح المواطنين وإلحاق الأضرار بالممتلكات، عدا عن إثارة الذعر في نفوس الآمنين.

وتشدد المديرية على التخلي عن هذه العادة السيئة القاتلة والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية، وتعلمهم بأن الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تعلّق أهمية كبرى على مشاركة المواطنين في التبليغ عن مطلقي النار (صورة، فيديو، معلومة)، عبر موقع قوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb خدمة “بلغ” ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها.

#بتقبل_تقتل