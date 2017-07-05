موقوف يشي بعسكريين والمسلّم: مهما كان السبب فإن التواصل مع مطلوب مرفوض

إعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي جوزيف مسلم أن “اهمية عملنا في قوى الامن الداخلي هي اننا نحاسب من يخطئ”، مشيراً إلى أن “التحقيقات اثبتت ان الخطأ في قضية تاجر المخدرات من آل المصري في البقاع هي في التواصل مع هذا الشخص”، مؤكداً انه “لم يثبت ان هناك تساهل في تهريب المخدرات”.

وبحسب معلومات الـmtv، فقد تم توقيف عشرة ضباط وحوالي 20 عسكريا ثبت تواصلهم مع المصري. العقوبة راوحت بين 20 يوما وشهر بتوقيف الضباط في بيوتهم مع تأخير الترقية، والعسكريين في السجن، ولم يثبت لقوى الأمن الداخلي تقاضيهم رشاوى.

وتابع مسلّم في حديث عبر الـmtv: تبين أن عملية تواصل بعض الأشخاص مع هذا المطلوب كنوع من التغطية لإعطائنا معلومات عن نية حسنة، ولكن مهما كانت النية فإن التواصل مع المطلوب مرفوض وهناك أساليب أخرى للإيقاع بالمطلوبين.