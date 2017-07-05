أبو الغيط يجذم: لاحقيقة لهذا التصريح بشأن أزمة قطر

رد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بشكل حازم، على مراسل كان يسأل عن تصريح نسب إليه بشأن تطورات مقاطعة دول عربية بارزة لقطر لدعمها الإرهاب.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، قال أبو الغيط ردا على سؤال من مراسل الجزيرة القطرية بشأن هذه التصريحات: “لا حقيقة إطلاقا لمثل هذا التصريح”، قبل أن يطلب من المترجم في القاعة أن ينقل الرد للمراسلين الآخرين.

وكان المراسل قد حاول صياغة السؤال بطريقة تظهر أن التصريحات المنسوبة لأبو الغيط حقيقية، إلا أن الأمين العام سارع إلى مقاطعته مؤكدا عدم صحتها على الإطلاق.

وطرح المراسل السؤال بالرغم من النفي الرسمي الذي صدر في وقت سابق عن أبو الغيط عبر المتحدث باسمه الوزير المفوض أحمد عفيفي، الذي أكد كذب التصريحات المنسوبة للأمين العام.