“الغبي” يُورّط 40 ضابطاً ورتيباً!

اكتشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تورّط عدد من ضباطها وعناصرها في قبض رشى من أحد أبرز تجار المخدرات في البقاع حسين المصري الملقّب بـ”الغبي”، مقابل التستّر عليه وعدم توقيفه.

وقد فتحت المديرية تحقيقاً استمعت فيه إلى معظم الضباط والعناصر ممن مركز خدمتهم في البقاع، ليتبيّن أنّ معظم هؤلاء قبضوا رشى (مبالغ مالية وهدايا) من المشتبه فيه المطلوب بأكثر من 140 مذكرة توقيف، والذي أوقفته “شعبة المعلومات” في البقاع مع رجل الأعمال رضا المصري في مقهى يملكه ضابط في قوى الأمن الداخلي، في أيار الماضي.

واستجوبت “المعلومات” الضباط والعناصر المشتبه فيهم بناءً على إفادة “الغبي”، ليعترف بعضهم ويواجَه الذين أنكروا بأدلة تدينهم. وجرّاء ذلك، وقّع قرابة 40 ضابطاً وعنصراً في المديرية، بينهم ضباط وعناصر في “المعلومات”، على عقوبات مسلكية وتقرر سجن بعضهم.