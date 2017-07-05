المشنوق وجريصاتي “مثل السمنة ع العسل”؟

حصل نقاش بين وزير العدل سليم جريصاتي ووزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن التدخل بالقضاء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا وطلب وزير الصناعة حسين الحاج حسن لائحة بأسماء الموقوفين الذين تم التدخل لإطلاق سراحهم وأيّده بذلك وزراء “القوات”. وتقرّر أن يعود وزير العدل بتقرير عن ذلك الى مجلس الوزراء خلال ١٥ يوماً. وردّا على سؤال نفى المشنوق وقوع سجال بينه وبين جريصاتي خلال الجلسة، وكأن العلاقة بينهما مثل “السمنة ع العسل”.

وكان قد دار سجال حاد الثلثاء بعد أن سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وزير الداخلية نهاد المشنوق عن صحة المعلومات التي كشفها الاخير حول اطلاق سراح 65 الى 70 موقوفا من اصل 90 على خلفية اطلاق النار ابتهاجا. فغرد الجميل عبر صفحته على تويتر سائلا: “هل هذا الخبر صحيح معالي الوزير؟” فأتى جواب المشنوق: “نعم صحيح… بتدخلات من سياسيين لدى القضاء”.

وكان رد من وزير العدل سليم جريصاتي أشار فيه إلى أن إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل، وتابع: “هنيئًا للحريات العامة والسلم الأهلي في لبنان بتبادل التهاني بين الشيخ والأستاذ”.