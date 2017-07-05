بالصور: تقنين “إداري” و”كهربائي” في وزارة العمل… والمواطنون عالقون

لم تسلم الوزارات اللبنانية من حال الفوضى المعيشية التي تجتاح لبنان. فالتقنين يلحق بالإدارات العامة، وتوقف المكيفات يرخي بظلاله الثقيلة في هذا الطقس الحار الذي “يهد الحيل” المهدود أصلاً.

وهذا ما حصل اليوم في وزارة العمل، حيث تجمع المواطنون ولساعات طويلة لإنهاء معاملاتهم، ليكتشفوا الا كهرباء ولا اشتراك للكهرباء ولا مكيفات وأن أنطمة العمل الإلكترونية التي تساعد على إنجاز المعاملات متوقفة.

هذه حال اللبناني، حتى في أبسط حقوقه يعاني. أما المعنيون الأساسيون فيغطون في نوم عميق… متوقعين أن يستفيقوا يوماً على وطن!