هاشم: للتعاطي مع ملف النازحين السوريين بمسؤولية وطنية

أكد النائب قاسم هاشم ضرورة التعاطي مع ملف النازحين السوريين بمسؤولية وطنية بعيدا عن أي مزايدات أو استمثار سياسي، مشيرا الى أن المسؤولية تقتضي بعودة النازحين الى بلادهم خصوصا بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

هاشم وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” رفض التذرع بعدم النقاش مع الحكومة السورية واطلاق الأحكام المسبقة، مشيراً الى أن باب الحوار مع سوريا لم يفتح بعد والمطلوب نقاش موضوعي ليبنى على الشيء مقتضاه.

هاشم الذي أوضح أن لا مصلحة لأحد في مزيد من التنعت، أكد أن معالجة هذا الملف سيوفر علينا الكثير من الأعباء الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.